Россию могут обязать возобновить продажу алкогольных энергетиков

Москва, 8 июля. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует поднять вопрос о снятии действующего в России запрета на оборот и производство слабоалкогольных тонизирующих напитков. Проект решения, которое может обязать российскую сторону возобновить продажу алкоэнергетиков на своей территории, был подготовлен к заседанию коллегии.

Ряд стран-членов ЕАЭС считает, что Москва создала дополнительный барьер для оборота этой продукции на рынке союза, хотя не имела права поступать таким образом в одностороннем порядке, сообщает со ссылкой на документы ЕЭК газета «Известия».

В Минфине России настаивают, что государство имеет право применять более строгие нормы в том случае, если это делается для защиты здоровья населения. В министерстве напоминают, что вопрос торговли слабоалкогольными тонизирующими напитками рассматривался с участием всех государств-членов объединения весной 2019 года.

«По итогам обсуждения никаких претензий в адрес России высказано не было, и было установлено, что этот вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне», — подчеркнули в Минфине.

По данным газеты, соответствующее апрельское совещание, на котором обозначила свою позицию российская сторона, упоминается в документах ЕЭК. Но, заслушав аргументы, представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии подтвердили, что запрет на торговлю алкоэнергетиками в России является барьером на внутреннем рынке ЕАЭС. В письме в ЕЭК аналогичную позицию представила и Армения.

Выпуск и продажа алкогольных энергетиков были запрещены в России с 1 января 2018 года. В категорию подобных напитков попала содержащая тонизирующие вещества алкогольная продукция с долей этилового спирта менее 15%.