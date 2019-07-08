Два человека стали жертвами массового ДТП в Удмуртии, ФАН публикует фото

Ижевск, 8 июля. Два человека погибли в пригороде столицы Удмуртии в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария произошла накануне вечером на 14-м километре западного обхода Ижевска. Столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2114, Toyota Hilux и Chevrolet Aveo.

В ДТП погибли водитель отечественной легковушки, а также пассажир, который находился в ВАЗ. Кроме того, травмы разной степени тяжести получили еще пять человек из других машин.

По данным из Госавтоинспекции, по предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия является погибший водитель «четырнадцатой», сообщает «Газета.ru».