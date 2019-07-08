Канделаки назвала Саакашвили реальным бенефициаром грузинского «Рустави 2»

Москва, 8 июля. Российская телеведущая Тина Канделаки ответила грузинскому коллеге Георгию Габунии, который допустил некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

«В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял Президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии», — сообщила Канделаки в своем Telegram-канале.

Она призвала руководство телеканала «Рустави 2» и власти Грузии извиниться за высказывания Габунии. По словам Канделаки, в стране, в которой возможен подобный эфир, это единственный способ сохранить «остатки лица»

Телеведущая заявила, что реальным бенефициаром телеканала «Рустави 2» является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Канделаки назвала политика «преступником, негодяем и подлецом». Телеведущая выразила мнение, что подобные Саакашвили люди бывают причинами оставляющих после себя руины «кровавых бойнь».

Георгий Габуния позволил себе неконструктивную критику в адрес российского президента в программе «P.S.», начав эфир с ругани на русском языке в адрес Владимира Путина.

Его действия осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе. Оба политика отметили, что подобные действия являются недопустимыми и не способствуют налаживанию диалога между странами.

Президент Грузии подчеркнула, что Тбилиси идет мирным путем и высказалась против агрессии и дестабилизации. По словам Бахтадзе, высказывания Габунии имеют провокационный характер и содержат огромную опасность. В МИД Грузии также заявили, что ситуация является «чистой воды» провокацией, сообщила Газета.ru.

Отношения между Россией и Грузией обострились после инцидента на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Поводом к конфликту послужило то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло, которое обычно занимает спикер парламента Грузии.

Сам Гаврилов позже объяснил, что занял кресло по указанию принимающей стороны. Он подчеркнул, что равнодушно относится к подобным вопросам. Тем не менее, Грузию охватили массовые антироссийские протесты.

По некоторым данным, помимо оппозиции к беспорядкам причастны США. Косвенно это подтверждают слова старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Примечательно, что в стране работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийский характер. За протестными акциями также может стоять Агентство США по международному развитию. Граждане Соединенных Штатов и Евросоюза в Сети создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.