В Раде рассказали об «ужасающем уровне некомпетентности» команды Зеленского

Киев, 8 июля. Депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил об «ужасающем уровне некомпетентности» команды президента Украины Владимира Зеленского.

«Я вообще не понимаю, кто у них чем занимается. Я вот слушаю заявления одного, потом через полчаса другого, потом через полчаса третьего. <…> Какой-то уровень ужасающей некомпетентности», — рассказал в эфире украинского телевидения парламентарий.

Рабинович назвал показательной ситуацию, когда сотрудники пресс-службы главы государства в материале о поездке Зеленского в Канаду назвали Торонто столицей страны. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко высмеяла ошибку администрации президента, но сама допустила похожую оплошность, назвав столицей Голландии Гаагу, напомнил депутат.

«То есть ни те не знают про Амстердам, ни те про Оттаву ничего не знают. Как это все странно, все ниже и ниже мы опускаемся», — заключил Рабинович.

Это не первое критическое выступление депутата в адрес главы государства. Ранее Рабинович заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского ограничивает его в выступлениях, чтобы не растерять рейтинг партии «Слуга народа», сообщила Газета.ru.

По словам депутата, в штабе президента опасаются, что опрометчивым словом Зеленский может ухудшить электоральные позиции политической силы.

«Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал. Высказываются отдельные члены команды», — заявил Рабинович.

Депутат также призвал граждан Украины сделать ответственный выбор на назначенных на 21 июля парламентских выборах.