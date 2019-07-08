В Совфеде готовят «дорожную карту» борьбы с киберпреступлениями

Москва, 8 июля. Группа членов Совета Федерации готовит «дорожную карту» борьбы с киберпреступлениями, чтобы правоохранительные органы могли бороться с мошенничеством в электронных сетях более эффективно. Об этом заявил первый зампред Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин.

По словам сенатора, Временной комиссии палаты по законодательному регулированию вопросов кибербезопасности удалось собрать внушительный массив информации, в том числе международную практику борьбы с киберпреступлениями. На основе анализа этих данных в Совфеде собираются выработать предложения по регулированию киберпространства. Начать парламентариям придется с определения понятийного аппарата.

«Для начала нам нужно определить понятийный аппарат, которого сегодня, к сожалению, не существует. Сейчас одни и те же явления называются по-разному: кибератака, DoS-атака, информационная атака, заражение и так далее», — цитирует Кожина «Парламентская газета».

По словам сенатора, авторы инициативы ставят своей целью разобраться в том, что такое «кибербезопасность» и «киберопасность» и ввести в законодательное поле четкие и понятные определения.

«Дорожная карта» предполагает создание законодательного поля, а также корректировку уже существующих законов. Тем не менее, о появлении в России цифрового кодекса пока говорить рано, уточнил парламентарий.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков рассказал о начале эры цифрового терроризма, сообщила Газета.ru. По его словам, Сеть помогает террористам набирать новых рекрутов, координировать свои действия и проводить разрушительные кибератаки.