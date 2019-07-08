США пообещали Ирану новые санкции

Вашингтон, 8 июля. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Ирану новые санкции в ответ на расширение ядерной программы и призвал восстановить «стандарт полного отсутствия обогащения». Соответствующую запись глава Госдепартамента Соединенных Штатов сделал в микроблоге Twitter.

«Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана», — написал госсекретарь США.

По словам Помпео, вооруженный ядерным оружием «режим Ирана» будет представлять для мира еще большую опасность.

В воскресенье Тегеран объявил о приостановлении части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Замглавы МИД страны Аббас Арагчиподчеркнул, что такой шаг Тегерана станет ответом на невыполнение европейскими партнерами обязательств по ядерной программе, сообщила Газета.ru.

Арагчи подчеркнул, что с 7 июля власти Ирана переходят ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД, которое будет происходить каждые 60 дней в том случае, если участники сделки не станут придерживаться достигнутых договоренностей. По его словам, Тегеран также начинает обогащение урана выше уровня 3,67%.

Замглавы МИД Ирана отметил, что «двери для дипломатии по-прежнему открыты», но для разрешения сложившейся ситуации нужны «новые инициативы».

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из достигнутого в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия, СВПД. США восстановили ограничительные меры, в том числе в отношении тех стран, которые сотрудничают с Тегераном. Позже были введены новые санкции, которые, в том числе, затронули энергетику, банковскую сферу, судостроение и судоходство в Иране.

Через год после объявления Трампа о выходе Вашингтона из соглашения Тегеран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.