Названы регионы РФ с самыми низкими и высокими доходами населения

Москва, 8 июля. Эксперты сравнили медианные среднедушевые месячные доходы жителей регионов России со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг и назвали субъекты с самым богатым и бедным населением.

Для составления рейтинга специалисты использовали соотношение медианных (уровень, при котором половина населения имеет доходы выше, а 50% – ниже него) среднедушевых месячных доходов населения субъекта к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году. В качестве дополнительных показателей использовались доли населения за чертами бедности и крайней бедности, сообщает проводившее исследование РИА Новости.

В первую десятку вошли ЯНАО, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. У лидера рейтинга доходы населения более чем в три раза превышают стоимость фиксированного набора. В Татарстане соотношение находится на уровне 1,93.

Хуже всего дела обстоят у Тывы (85 место), где отношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 0,88. На последних 10 позициях рейтинга также разместились Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, республики Чувашия, Марий Эл и Крым.