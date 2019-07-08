Тбилиси, 8 июля. Несколько десятков человек устроили акцию протеста у грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» и потребовали уволить ведущего Георгия Габунии после его слов о президенте России Владимире Путине.

«Габунию необходимо уволить», — кричат участники митинга.

По словам демонстрантов, они не планируют расходиться и в ближайшем будущем разработают план действий.

В воскресенье Габуния в авторской передаче «Постскриптум» позволил себе более минуты нецензурно выражаться в адрес российского руководства.

Его действия осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Оба политика отметили, что такие проявления являются недопустимыми и не способствуют налаживанию диалога между Москвой и Тбилиси.

Глава государства подчеркнула, что Грузия идет мирным путем и высказалась против агрессии и дестабилизации. По словам Мамука Бахтадзе, высказывания Габунии носят провокационный характер и содержат огромную опасность.

Отношения между Россией и Грузией обострились после инцидента на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов разместился в кресле, которое обычно занимает спикер грузинского парламента. Это вызвало недовольство местной оппозиции.

Сам Гаврилов пояснил, что занял кресло по указанию принимающей стороны. Он подчеркнул, что, будучи человеком скромным, равнодушно относится к подобным вопросам. Тем не менее, Грузию охватили массовые антироссийские протесты.

По некоторым данным, помимо местной оппозиции к беспорядкам причастен Вашингтон. Это подтверждают слова старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Примечательно, что в стране работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийский характер. За протестными акциями также может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане Соединенных Штатов и Евросоюза в Сети создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.