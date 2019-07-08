Соловьев резко отреагировал на заявление грузинского ведущего в адрес Путина

Москва, 8 июля. Журналист Владимир Соловьев отреагировал на заявление грузинского ведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Соловьев призвал соотечественников «посмотреть правде в глаза». По его мнению, слова Габунии не следует рассматривать исключительно как его личную позицию.

«Это НЕ провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения», — написал российский ведущий на своем telegram-канале.

Он также призвал ответить Грузии в экономической плоскости, ограничив импорт товаров из этой страны. Соловьев полагает, что отечественные бизнесмены, работающие в Грузии, должны были осознавать все риски такой деятельности. Поэтому и жалеть их не следует.

«Настало время спокойных ответов. Не эмоциональных. Прагматичных. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми», — заключил журналист.

Ранее президент и глава правительства Грузии подвергли критике заявление грузинского ведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина. Они сошлись во мнении, что эта выходка может исключительно навредить интересам страны.

«То, что сегодня мы наблюдали в эфире «Рустави 2», является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!», — цитирует Газета.ru главу правительства Грузии Мамука Бахтадзе.

В схожем ключе высказался и президент страны.