Бразилия завоевала Кубок Америки впервые за 12 лет

Рио-де-Жанейро, 8 июля. Сборная Бразилии завоевала Кубок Америки впервые за 12 лет, победив в финале команду Перу со счетом 3:1. Поединок прошел на легендарном стадионе «Маракана».

В составе пентакампеонов отличились Эвертон, Жезус и Ришарлисон. Перуанцы ответили точным Герреро с одинадцатиметровой отметки.

По ходу матча главный судья Роберто Тобар несколько раз был вынужден воспользоваться системой видеоповторов. Он также удалил одного из лидеров бразильской сборной Габриэла Жезуса. Бразильцы устояли в меньшинстве, а под занавес поединка даже увеличили свое преимущество.

Ранее газета «Известия» сообщала о поражении сборной Аргентины в полуфинальном матче Кубка Америки против Бразилии. Лидер аргентинцев Лионель Месси во второй раз за карьеру был удален с поля.

В свою очередь, сборная Перу оказалась сильнее команды Чили.