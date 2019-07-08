В Раде рассказали, почему команда Зеленского ограничивает его в выступлениях

Киев, 8 июля. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского ограничивает его в выступлениях, чтобы не растерять рейтинг партии «Слуга народа».

По словам одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в штабе Зеленского опасаются, что опрометчивым словом глава Украины может ухудшить электоральные позиции президентской политической силы.

«Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал. Высказываются отдельные члены команды», — сказал Рабинович, выступая на телеканале «112. Украина».

Политик призвал украинцев сделать ответственный выбор на предстоящих парламентских выборах.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины должны пройти 21 июля 2019 года. Однако избирательный процесс проходит не вполне гладко. Когда значительную часть бюллетеней уже изготовили, суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку, чтобы определить порядок размещения партий в бюллетене. В ЦИК выразили опасения, что выборы могут быть сорваны.

Кроме того, не утихают скандалы вокруг некоторых кандидатов в депутаты. Гнев националистов вызвало участие в выборах известного блогера Анатолия Шария. Его сторонники нередко подвергаются травле радикалов. Примечательно, что бывший президент Украины Петр Порошенко лично похвалил молодых людей, чинивших физическое насилие в отношении сторонников партии Шария.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев оценил странное поведение Владимира Зеленского на совещание в Ужгороде по вопросам таможни. Об этом писала Газета.ru.