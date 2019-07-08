Лепс рассказал о записи совместных музыкальных произведений с Сигалом

Москва, 8 июля. Российский певец Григорий Лепс рассказал о записи музыкальных произведений с американским актером и кинопродюсером Стивеном Сигалом.

По его словам, продукт совместного творчества будет представлен к фестивалю «Жара». Лепс является одним из трех соучредителей этого мероприятия.

«Идет запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом», — написал российский исполнитель в своем Instagram.

Лепс не уточнил, запишут ли они новое произведение, или речь идет о кавере на один из один из уже созданных хитов.

Поклонники творчества Лепса высоко оценили его фотографию в компании Сигала. По мнению одного из подписчиков, «уровень крутости» на снимке зашкаливает, передает Газета.ru.

Ранее Лепс назвал решение Егора Крида отменить выступление на фестивале в Абу-Даби из-за плохого настроения оскорблением людей.

Певец признался, что сам несколько раз отменял концерты из-за сорванного голоса. В таких случаях он выходил на сцену и сообщал зрителям, что не может выступать.

«Не выйти на сцену, потому что нет настроения — это уже оскорбление людей. Наверное, богатые могут себе позволить. А мы вот работаем», — сказал Лепс.

Также ранее стало известно об инциденте с лидером группы «Коррозия металла» Сергеем Троицким. Музыкант явился в аэропорт в нетрезвом виде и устроил скандал на стойке регистрации. В итоге дебошира передали правоохранительным органам. Денежные средства исполнителю вернули за вычетом страхового сбора.

Пресс-секретарь Троицкого уточнила, что он намеревался посетить дипломатическое мероприятия на Кипре.