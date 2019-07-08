Депутаты Рады просят созвать СНБО из-за телемоста между Украиной и Россией

Киев, 8 июля. Группа депутатов Верховной рады просит созвать заседание совета национальной безопасности и обороны в связи с анонсом телемоста между Украиной и Россией.

С предложением провести телемост выступил телеканал «Россия 1». Украинский канал NewsOne поддержал инициативу. Телемарафон должен пройти под девизом «Нам надо поговорить».

Депутат Анна Гопко усмотрела в этих действиях «ползучую оккупацию украинского медиапространства».

«Предложение к Александру Данилюку (секретарь СНБО — прим. ФАН) по отдельному заседании СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза национальной безопасности», — написала политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Ее мнение поддержал глава «Радикальной партии» Олег Ляшко. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского «очистить информационное пространство от влияния Кремля».

«Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — пообещал Олег Валерьевич.

21 июля 2019 года на Украине пройдут досрочные парламентские выборы. Накануне группа «Рейтинг» опубликовала свежие замеры политических симпатий украинских граждан.

Лидирует немного растерявшая поддержку партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. Следом расположилась «Оппозиционная платформа — за жизнь» во главе с Юрием Бойко. Тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

«Радикальная партия» Олега Ляшко может рассчитывать лишь на два процента голосов.

О падении рейтинга партии «Слуга народа» ранее сообщала Газета.ru. Издание также отмечает, что для проведения выборов может не хватить избирательных бюллетеней. Коллапс связан с необходимостью проведения повторной жеребьевки.