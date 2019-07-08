Власти Грузии назвали провокацией заявление телеведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Тбилиси, 8 июля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава правительства страны Мамука Бахтадзе осудили заявление телеведущего «Рустави 2» в адрес главы России Владимира Путина.

Президент и глава правительства Грузии сошлись во мнении, что такие проявления являются недопустимыми, не способствуют налаживанию диалога между Москвой и Тбилиси.

«Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность», — подчеркнули в администрации грузинского лидера.

В схожем ключе высказался и глава правительства страны Мамук Бахтадзе.

«То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании «Рустави 2», не что иное, как попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», — написал политик в Twitter.

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable! — Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) July 7, 2019

Телеведущий Георгий Габуния позволил себе неконструктивную критику в адрес российского президента в программе «P.S.»

Отношения между Россией и Грузией обострились после инцидента на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов разместился в кресле, которое обычно занимает спикер грузинского парламента. Это обстоятельство вызвало недовольство оппозиционеров. Сам Гаврилов пояснил, что занял кресло по указанию принимающей стороны. Он подчеркнул, что, будучи человеком скромным, равнодушно относится к подобным вопросам.

«Конечно, я готов работать хоть на приставном стульчике — честно, я скромный человек и не гонюсь за почестями», — сказал политик.

Тем не менее, Грузию охватили массовые антироссийские протесты.

Газета.ru напоминает, что 8 июля вступает в силу указ президента России о прекращении авиасообщения с Грузией.