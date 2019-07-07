Гройсман не видит причин для повышения цены на газ для населения

Киев, 7 июля. Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для повышения цены газа для населения. Он пообещал следить за действиями компании «Нафтогаз», чтобы не допустить повышения цен.

«Запас до начала отопительного сезона, должен быть сформирован в 20 миллиардов кубометров. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона. Поэтому таких объективных оснований, я не вижу», — сказал Гройсман.

Следует отметить, что подобные обещания Гройсман дает не впервые. Ранее он заверил, что не допустит очередного повышения тарифов, несмотря на требования Международного валютного фонда. Однако цены неизменно повышались. За несколько лет после «революции достоинства» они выросли более чем в десять раз. На этом настаивали в МВФ.

Между тем, в команде нового президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что фонд не настаивает на дальнейшем повышении стоимости голубого топлива.

«На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша», — цитирует RT Андрея Геруса, представляющего президента Украины в правительстве.

Ранее на Украине заявили, что могут снабжать Европу газом вместо России, нарастив собственную добычу. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Сергей Тарута.