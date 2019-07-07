Боевики в Сирии обстреляли поселения в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

Дамаск, 7 июля. Боевики обстреляли поселения в провинциях Латакия, Хама и Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, незаконные вооруженные формирования на протяжении суток вновь открывали огонь в ряде поселений Идлибской зоны деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия провинции Хама, Сараф, и Нахшебба провинции Латакия, а также населенного пункта Биньямин провинции Алеппо», — уточнил глава ЦПВС РФ.

Бакин напомнил о призыве к лидерам боевиков прекратить вооруженное сопротивление и стать на путь мирного урегулирования конфликта в стране.

Генерал-майор также сообщил, что на протяжении суток российские военные провели три гуманитарные акции. Он отметил, что нуждающимся сирийцам оказывается вся необходимая помощь для скорейшего возвращения к мирной жизни.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2159 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3474,1 тонн», — заключил глава ЦПВС РФ.

Ранее стало известно о возвращении жителей в деревень сирийской провинции Хомс. Об этом писала RT.