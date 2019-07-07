Лидера «Коррозии металла» задержали за пьяный дебош в аэропорту

Москва, 7 июля. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий явился пьяным в аэропорт «Жуковский» и устроил скандал. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что музыкант прибыл к стойке регистрации с явными признаками алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, оскорблял сотрудника авиакомпании. В связи с этим было принято решение не допустить Троицкого к рейсу.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь дебошира, известного также под сценическим псевдонимом «Паук». По ее словам, музыкант и его спутница хотели посетить дипломатическое мероприятие на Кипре.

Часть скандала запечатлена на видео. Из записи следует, что лидер «Коррозии металла» перепутал дату вылета и обвинил в мошенничестве авиаперевозчика. Он также требовал уволить сотрудник компании, с которым вел диалог. В определенный момент речь музыканта стала агрессивной и бессвязной.

Нарушитель был передан стражам порядка. Денежные средства ему вернули за вычетом страхового сбора, передает издание РИАМО.

«Нам отдали деньги за билет, за исключением четырех тысяч, — это доплата за багаж и кассовые сборы», — цитирует 5-tv.ru.

Ранее дебош на борту самолета устроил психиатр с 15-летним стажем. Мужчине стало душновато, и он решил досрочно покинуть лайнер на лету. Экипаж вынужден был связать возмутителя спокойствия, передает Газета.ru.

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