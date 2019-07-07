Минтранс РФ оценил убытки авиакомпаний от закрытия полетов в Грузию

Москва, 7 июля. Потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией по предварительным подсчетам составляют три миллиарда рублей, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

«Предварительно мы оценивали эту сумму - предварительно, очень предварительно — в районе около 3 млрд рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — приводит ТАСС слова российского министра.

Дитрих добавил, что окончательно авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся в воскресение, отметил News.ru. Ранее стало известно, что грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines уже совершили последние полеты из Тбилиси в Петербург и Москву.

Как напомнила «Газета Кемерова», с 8 июля начинает действовать временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, напомнил KP.Ru.

Российское руководство приняло решение временно прекратить полеты между российскими и грузинскими городами после того, как Тбилиси захлестнула волна протестов. Поводом для протестных акций стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл российский парламентарий.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и США. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Примечательно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийский характер. За протестными акциями также может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане США и Евросоюза в Сети создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.