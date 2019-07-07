Пушков объяснил ничтожность принятой ПА ОБСЕ резолюции против «Северного потока — 2»

Москва, 7 июля. Принятая с учетом поправок США, Канады и Литвы комитетом ПА ОБСЕ резолюция против «Северного потока — 2» — попытка оказать давление на Германию, Австрию и другие страны, которые заинтересованы в реализации проекта, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, согласно которой «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются якобы потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Автором документа «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ» является литовский парламентарий Рута Милюте, напомнило «Утро.ру».

По мнению Пушкова, принятая комитетом ПА ОБСЕ резолюция против «Северного потока — 2» демонстрирует, что его противники во главе с США «не сложили оружия».

«Это попытка оказать давление на ФРГ, Австрию и другие страны, заинтересованные в проекте. Но ее практическое значение ничтожно: от ПА ОБСЕ проект не зависит», — объяснил член Совета Федерации в микроблоге Twitter.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые соединят Россию и Германию через Балтийское море. Основными противниками проекта являются США, которые заинтересованы в поставках своего сжиженного газа в Европу, и Украина, которая боится потерять средства от транзита российского газа через украинскую территорию.