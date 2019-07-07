Волонтеры «серебряного» возраста рассказали, почему решили помогать другим. ФАН-ТВ

Надежда Астахова — волонтер «серебряного» возраста. В свои 68 лет она не ждет помощи от других, а наоборот, сама помогает всем вокруг. Сейчас пенсионерка уже руководит целым направлением волонтерства Региональной экологической общественной организации «Охрана окружающей среды «Экоконтроль», а также лауреат премии имени Сергуниной.

В свое время она закончила Первый Медицинский институт им. Сеченова и 45 лет проработала в аптеках Москвы. Надежда всю жизнь занималась активной общественной работой и много общалась с людьми. В 2015 году она вышла на пенсию, но решила, что дома сидеть скучно. В качестве развлечения для себя она выбрала волонтерство на культурных и спортивных мероприятиях.

«Я стала серебряным волонтером в 2015 году, как только вышла на пенсию. У меня все время была очень активная работа, я фармацевт по образованию, практически всегда в гуще событий. Я один из первых серебряных волонтеров Москвы», — отмечает Надежда Астахова.

В этом деле у нее уже есть значительный опыт. Женщине довелось работать на Танковом биатлоне и форуме«Армия-2019», Кубке конфедераций и Чемпионате мира по футболу 2018. Кроме того, она прошла отбор на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.



Помимо волонтерской деятельности на мероприятиях Надежда помогает людям не только физически. Она считает, что иногда главная поддержка и помощь — моральная, и на нее женщина находит силы, время и возможности.

«Важно помочь не просто сумки поднести, а иногда морально поддержать человека, дать какое-то разъяснение, пообщаться, рассказать. Я счастлива. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, а это очень здорово, это просто замечательно», — настаивает волонтер.

Именно благодаря заботе и поддержке с Надеждой познакомился Владимир Трясунов. Он стал одним из первых «серебряных» волонтеров колясочников на Кубке конфедераций.

«С Надеждой мы познакомились на 19 фестивале молодежи и студентов. Мы с самого начала как ехали, на вокзале встретились, и на вокзале так получилось, что она сразу помогала, потому что у меня коляска с сумкой. Чтобы сделать мир лучше, конечно, нужно быть добрее, потому что сегодня у людей есть ненависть, злоба, зависть. Не в том плане, что ты пошел, сделал кому-то добро, развернулся и ушел, нет, это должно быть постоянно», — Владимир Трясунов.

Владимир сам активно занимается волонтерской деятельностью. Такие люди, как Надежда и Владимир доказывают, что для помощи другим нет ограничений.