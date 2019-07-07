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Мексика не впустила в страну еще одну группу российских туристов

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Мексика не впустила в страну еще одну группу российских туристов

Мехико, 7 июля. Еще одну группу российских туристов не впустили в Мексику, сообщили СМИ со ссылкой на российской посольство в Мексике.

14 туристам с российскими паспортами, которые прибыли рейсом авиакомпании Nordwind в Канкун, отказали во въезде.

«Местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной», — приводит РИА Новости слова представителя российской дипмиссии.

Дипломаты в данный момент устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами в страну.

Ранее стало известно, что прибывшей из России группе туристов отказали во въезде в Мексику. Пограничники задержали десять человек, девятерых из них уже депортировали в РФ.

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