Украина заявила об «активности» российских подлодок в Черном море

Киев, 7 июля. Генштаб Украины обвинил Россию в «нарушении» положений конвенции Монтре, сообщило издание «Укринформ».

В частности, украинские военные заявили об «активности» российских подводных лодок в Черном и Средиземном морях.

Представитель Генштаба Украины Леонид Залюбовский утверждает, что российская сторона якобы нарушает конвенцию Монтре относительно прохода Босфорского пролива, за который отвечает Анкара.

По его словам, украинское министерство иностранных дел сообщило Турции о «нарушениях» Москвы.

Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговым судам разрешен проход через проливы в мирное и военное время.

Кроме того, конвенция регламентирует режим проливов для черноморских и нечерноморских государств. Как известно, в мирное время страны черноморского бассейна имеют право проводить любые военные корабли, заведомо уведомив об этом Турцию.