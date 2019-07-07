Теплоходы на Мойке стали сценой для речного карнавала. ФАН-ТВ

В самом центре Петербурга 7 июля прошел удивительный речной карнавал. Мероприятие проходит в Северной столице в четвертый раз. Масштабное действие, по традиции, развернулось в акватории реки Мойки.

В дружеском состязании приняли участие 18 команд – по одной от каждого района. Поскольку этот год в Петербурге, назван Годом театра, актеры превратили палубы судов в сцены. На таких необычных подмостках они представили самые разнообразные постановки: от классических до современных.

«Прежде всего, это карнавал. В этом году у нас не будет проигравших. Каждый район получит свою персональную номинацию», — подчеркнул и.о. начальника отдела приоритетных направлений туристской деятельности комитета по развитию туризма Петербурга Илья Баннов.

Праздник приурочен также ко Дню работника морского и речного флота, который отмечают по всей стране.