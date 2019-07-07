Россияне оценили версию американского эксперта об исчезновении малайзийского Boeing

Москва, 7 июля. Американский эксперт по авиационной безопасности Тим Термини полагает, что на борту пропавшего самолета Malaysia Airlines мог находиться угонщик, пишет New York Post.

Тим Термини считает, что угонщик мог заранее пробраться на борт лайнера. Он предположил и другие варианты развития событий. В марте 2014 году малайзийский Boeing пропал с радаров.

На его борту находились 239 человек, их тела по-прежнему не нашли. Россияне оценили версию американского эксперта. Однако многие считают, что на борту лайнера не было людей.

«В первые дни исчезновения была информация, что там перевозили какую-то ужасную бациллу, которую американцы вывели в своих дьявольских ретортах», — написал один из пользователей.

Россиянин добавил, что, вероятно, произошла разгерметизация контейнера с биологическим оружием. Поэтому сам самолет направили на секретную американскую базу.

Другие считают, что этот инцидент был неудавшейся попыткой провокации США против России. Якобы американские ВВС сбили малайзийский самолет и хотели обвинить в этом РФ.

У версии о провокации со стороны США много сторонников.

«На самом деле самолет угнали спецслужбы США и прятали его на одной из военных баз», — написал другой пользователь, его цитирует издание «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что пилота малайзийского самолета нашли живым на Тайване. По данным СМИ, его отпечатки пальцев подтвердили личность пилота.