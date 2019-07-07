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Глава ПАСЕ заявила, что для выполнения Россией требований сроков нет

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Глава ПАСЕ заявила, что для выполнения Россией требований сроков нетЛюксембург, 7 июля. ПАСЕ не ставила перед Россией никаких сроков для выполнения требований, выдвинутых при подтверждении полномочий российской делегации, сообщила глава организации Лилиан Мори-Паскье на заседании.

«Мы выдвинули много требований, теперь мы ждем совместной работы с ними [с российской делегацией]. Нет никакого графика», — приводит ТАСС слова председателя ПАСЕ.

Мори-Паскье напомнила, что в начале 2020 года все делегации стран — членов ПАСЕ должны будут подтвердить свои полномочия. Она отметила важность сотрудничества и совместной работы в течение полугода.

Ранее глава ПАСЕ заявила, что организация рассчитывает на полное и всесторонне сотрудничество с Москвой.

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