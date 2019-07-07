Махинации Соболь с подписными листами подтвердили слова координатора ее штаба

Москва, 7 июля. Координатор сборщиков подписей за соратницу скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которая участвует в гонке за депутатское кресло в Мосгордуме, рассказал о нездоровой атмосфере в коллективе активистки и указал на сомнительные операции с подписными листами.

Мужчина по имени Арсений указал на странности при сборе подписей в поддержку Соболь. По его словам, в день он мог заполучить максимум 80 автографов. Но из-за непрозрачности системы отследить, сколько подписей избирателей собрали остальные, было трудно. Бывало, что Соболь заявляла о 300-350 подписях, хотя, по мнению сборщиков, таких показателей скандальная активистка достичь не могла. Понять, сколько же людей готовы поддержать протеже Навального, стало невозможным после того, как подписные листы стали увозить к Соболь домой.

Молодой человек сообщил, что к сборщикам подписей в штабе правой руки Навального относились негативно. По его словам, одиозная активистка собрала всех в одном из московских торговых центров и высказала свои пожелания по работе. Соболь требовала от сборщиков «шпионить» друг за другом и вычислять «провокаторов», в противном случае их работа будет считаться плохой, отметило издание «Версия».

Арсений также рассказал, что три девушки лишились «работы» из-за того, что были подписаны в социальных сетях на паблик «Молодой гвардии». Молодой человек пытался повлиять на ход событий, но протеже Навального, казалось, просто не хотела его слушать.

Как отметило издание, еще один неприятный случай произошел с другим молодым человеком — Ивана хотели представить как «шпиона». По его словам, от него требовали зачитать на камеру заранее приготовленный материал с лживым признанием, суть которого заключалась в том, что мужчина якобы пришел в качестве провокатора, но после того, как увидел «благие» намерения Соболь, изменил свою позицию. За неподчинение соратнице Навального молодой человек был уволен.

Координатор сборщиков добавил, что шпиономания и паранойя скандалистки становились только хуже.

Напомним, Соболь в середине избирательной кампании жаловалась, что смогла собрать лишь 500 автографов, однако спустя пару дней она похвасталась «блестящими» результатами. Позже в Сети появились видео, на которых неизвестные лица рисуют подписи в поддержу активистки и предлагают другим, в том числе журналисту Федерального агентства новостей, оставить автограф за Соболь за 500 рублей.