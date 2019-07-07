Тбилиси, 7 июля. Грузинские авиакомпании 7 июля выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на перелеты в российские города, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службы перевозчиков.

Georgian Airways и MyWay Airlines провели последние рейсы в Россию. Самолет авиакомпании MyWay Airlines выполнил последний рейс в московский аэропорт «Жуковский». После этого полета авиакомпания прекращает выполнять рейсы в РФ, сообщил PR-менеджер MyWay Airlines Тамар Кобулашвили в беседе с ТАСС. Georgian Airway совершил последний рейс из Тбилиси в Петербург.

Отмечается, что к выполнению последних рейсов из Грузии в Россию готовятся российские авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот».

Напомним, с 8 июля вступает в силу указ президента России Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается осуществлять полеты из России в Грузию.

Российское руководство приняло такое решение после того, как в конце июня Тбилиси прошли протестные акции. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл российский парламентарий Сергей Гаврилов.

По некоторым данным, к беспорядкам в Тбилиси причастна не только местная оппозиция, но и Вашингтон. Это подтверждает заявление старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее сказал: «В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Примечательно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийский характер. За протестными акциями также может стоять Агентство США по международному развитию. Примечательно, что граждане Соединенных Штатов и Евросоюза в Сети создают информационный фон, подстрекая жителей Грузии к волнениям.