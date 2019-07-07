Медведчук рассказал, как его дочь стала крестницей Путина

Киев, 7 июля. Стать крестным отцом дочери Виктора Медведчука Владимира Путина попросила супруга руководителя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По словам украинского политика, его дочь видится с Владимиром Путиным, который приходится ей крестным отцом.

«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая просила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», — рассказал Медведчук в эфире передачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказал, что первая встреча с президентом России Владимиром Путиным произошла на официальном мероприятии в начале 2000-х. После того, как Медведчука назначили главой администрации украинского президента, он поддерживал отношения со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Ранее Виктор Медведчук обратился к украинскому руководству с призывом вести переговоры с представителями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики по вопросу обмена военнопленными. Украинский политик подчеркнул, что «без диалога, без переговоров ничего не будет».