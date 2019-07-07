Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав России в организации

Москва, 7 июля. Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией, заявила глава организации Лилиан Мори-Паскье.

«Утверждение полномочий — это не карт-бланш», — сказала она на пленарном заседании.

Глава ПАСЕ напомнила, что организация обратилась к России с «многочисленными требованиями», сообщило РИА Новости. Она, в частности, отметила, что ПАСЕ по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией «противоправной аннексией».

Мори-Паскье добавила, что ПАСЕ продолжает настаивать на принципе международного права и считает диалог наиболее эффектным средством урегулирования споров.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма. Запад обвинил Москву во «вмешательстве» и ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры.

Пять лет назад российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Москва приостановила своей участие в заседаниях организации. В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран не признают решение крымчан. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.