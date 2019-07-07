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День семьи, любви и верности отметили в Петербурге. ФАН-ТВ

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День семьи, любви и верности отметили 7 июля в Петропавловской крепости. Такой праздник проводится в Петербурге уже 11-й год подряд. Он призван почтить память о князьях Муринских Петре и Февронье и напомнить о семейных ценностях.

День семьи, любви и верности отметили в Петербурге. ФАН-ТВ

Торжество открылось шествием молодоженов. После на площади Нарышкина бастиона чествовали юбиляров супружеской жизни, тех, кто прожил в браке 50-60-70 лет. Опытные в семейных делах люди рассказали, какой удивительный путь они прошли и рассказали молодым, как прожить в любви и согласии долгие годы.

«Чтобы сохранить брак, молодым необходимо уметь слушать друг друга, доверять, и не давать повода для сомнений», считает семья Чинских, которые в этом году отмечают 51 годовщину совместной жизни.

О каждой паре рассказали небольшую историю, показали семейные фото, а после и молодым и почтенным семьям вручили памятные медали.

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