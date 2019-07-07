СМИ назвали 10 фактов об отношениях Фриске и Шепелева

Москва, 7 июля. СМИ раскрыли детали отношений певицы Жанны Фриске, которая умерла летом 2015 года от рака, и телеведущего Дмитрия Шепелева.

Несмотря на то, что со дня смерти известной исполнительницы прошло уже четыре года, в Сети продолжают всплывать подробности о ее личной жизни. Издание StarHit опубликовало десять фактов об отношениях Фриске и Шепелева.

Как оказалось, Шепелев и Фриске, хоть и жили рядом друг с другом и ходили в один спортивный зал, не были знакомы. Однажды телеведущий, поборов свой страх, решил пригласить звезду на свидание, а та согласилась.

По информации СМИ, некоторое время Шепелев называл Фриске Анной (под таким именем крестили Жанну). Как выяснилось, это было связано с тем, что ему необходимо было абстрагироваться от «звездности» своей возлюбленной.

Многие специалисты предположили, что именно беременность могла спровоцировать рост опухоли у звезды сцены. Однако будущие родители сочли, что рождение сына для них важнее всего. Шепелев в своей книге «Жанна» писал, что ребенок на протяжении всей болезни Фриске был путеводной звездой.

Отмечается, что влюбленные долгое время скрывали беременность Фриске. Об интересном положении певицы стало известно лишь на третьем месяце беременности.

В период беременности экс-солистка группы «Блестящие» не чувствовала недомогания, она даже давала концерты незадолго до появления малыша. Как стало известно, пара не планировала заводить ребенка так скоро, но была рада, что сложилось именно таким образом.

«Ребенок для меня долгожданный и желанный. Но, скажем так, незапланированный», — говорила Фриске незадолго до родов.

Основным развлечением Фриске и Шепелева были путешествия. Они объездили много стран. А журналист устраивал для возлюбленной сюрпризы — возил ее на концерты любимых исполнителей, в том числе в зарубежные страны.

Когда артистка начала терять волосы во время болезни, Шепелев, выпросив в парикмахерской машинку и ножницы, сам сделал ей стрижку. Он осознавал, что возлюбленной так будет лучше.

Кроме того, как удалось выяснить журналистам, Фриске не ожидала, что вся страна поддержит ее и выразит готовность помочь финансово. Увидев программу «Пусть говорят», в эфире которой был объявлен сбор средств на лечение Фриске, певица расплакалась.

Когда артистке стало лучше, Шепелев отвез возлюбленную в их новый дом. На протяжении трех месяцев Фриске жила нормальной жизнью, но в конце 2014 года ей стало хуже.

Фриске 8 июня исполнилось бы 45 лет. В этом году Шепелев с сыном планирует провести день рождение певицы в Италии.