Странное поведение Зеленского обсуждают в сети. События дня. ФАН-ТВ

Резолюция ОБСЕ Сразу несколько резолюций, связанных с Россией, приняли в ОБСЕ. Они касаются Крыма, признания нашей страной Южной Осетии и Абхазии. Отдельное внимание уделено «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку». В чем суть претензий? «Северный поток — 2» — это строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Однако в ОБСЕ посчитали, что проекты — это потенциальное средство политического и экономического давления на зависимые от поставок государства. Эту поправку в документ внесли парламентарии США. И неудивительно. Американцы опасаются, что газопровод составит им серьезную конкуренцию. Штаты уже давно хотят выйти на европейский рынок с поставками более дорогого сырья. Конгрессмен США Ли Зелдин заявил, что реализация проектов предполагает переход на один источник энергоресурсов, и «друзья» из Центральной и Восточной Европы якобы могут из-за этого «пострадать». «Турецкий поток» повышает способность России влиять на другие страны, и это может иметь негативные последствия. Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком — 2» и «Турецким потоком», — настаивает конгрессмен. Также Зелдин вспомнил Киев, который может потерять доходы от транзита российского газа через территорию Украины. В целом же, резолюция призывает страны ОБСЕ воздерживаться от использования энергоресурсов двух скандальных «потоков». Все принятые комитетами ОБСЕ решения войдут в итоговую декларацию 28 сессии ассамблеи. Она завершится 8 июля.

Странное поведение Зеленского В Интернете появилось видео, где президент Украины как-то подозрительно ведет себя на мероприятии. Неусидчивый, невнимательный, чем-то обеспокоенный. Так можно описать поведение Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. Осматривается, меняет позу и выражение лица, постоянно пьет воду. Ролик сразу же стал набирать просмотры и вызвал бурю обсуждений. Кто-то предположил, что Зеленский просто переутомился, кто-то, что принял запрещенные препараты. Но еще после первого тура выборов Зеленский прошел тесты на алкоголь и наркотики. Результат отрицательный. Кстати, название видео намекает, что «Зеленский сыграл Добкина-младшего». Несколько лет назад украинский депутат Дмитрий Добкин спрятался за колонну в зале парламента и начал вести себя подозрительно. Хотя, усталость — вполне вероятная версия. На своей страничке в Twitter он сообщил, что трудится день и ночь. Кстати, недавно также от переутомления трясло и канцлера Германии Ангелу Меркель на встрече как раз с Зеленским. Некоторые пользователи соцсетей даже в шутку сравнили их поведение.