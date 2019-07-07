Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ

Москва, 7 июля. Известный российский журналист Владимир Познер принял решение выйти из состава жюри телевизионной премии ТЭФИ. Об этом он сообщил на своем сайте.

Познер также призвал фонд «Академия российского телевидения» запретить использовать в рамках церемонии награждения ТЭФИ бронзовую статуэтку, автором которой является Эрнст Неизвестный.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — сказано в заявлении Познера на официальном сайте.

Журналист не намерен принимать участие в работе жюри, а также присутствовать на церемониях. Он также напомнил о своем обещании Неизвестному перестать вручать статуэтку в том случае, если результаты конкурса не будут соответствовать демократическим принципам.

Напомним, изначально проведение премии ТЭФИ находилось в ведении Академии российского телевидения. Премия была учреждена в 1994 году. Пять лет назад организацией ТЭФИ занялся комитет индустриальных телевизионных премий. Год назад были утверждены новые правила голосования, по которым число экспертов превысило тысячу человек. По словам главы комитета Михаила Швыдкого, данная практика позволит избежать обвинений в предвзятости.