Испанские медики рассказали, что нужно делать при повышении температуры тела

Мадрид, 7 июля. Специалисты Ассоциации педиатров Испании рассказали, что нужно делать, если у вас поднялась температура тела.

Врачи напоминают, что высокая температура при болезни говорит о работе иммунной системы. Когда температура поднимается выше 36,6, не стоит пугаться.

Иммунная система начинает борьбу с инфекциями и вирусами. Нужно только контролировать температуру. Вопреки многим страхам она не является причиной повреждения мозга или слепоты.

Поэтому сбивать невысокую температуру не стоит. Единственное, на фоне высокой температуры могут возникнуть боли в мышцах и суставах. Снять этот болевой симптом можно препаратом на основе парацетамола.

Доктора не советуют нырять в ванну с холодной водой или растирать тело раствором уксуса. Они настаивают на том, что поможет обыкновенное теплое питье. И самый главный совет — вовремя обратиться к профильному специалисту за помощью.

Никогда не стоит заниматься самолечением или пробовать на себе методы народной медицины. Только врачи могут оценить ваше состояние и назначить эффективное лечение.