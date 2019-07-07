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Испанские медики рассказали, что нужно делать при повышении температуры тела

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Испанские медики рассказали, что нужно делать при повышении температуры тела

Мадрид, 7 июля. Специалисты Ассоциации педиатров Испании рассказали, что нужно делать, если у вас поднялась температура тела.

Врачи напоминают, что высокая температура при болезни говорит о работе иммунной системы. Когда температура поднимается выше 36,6, не стоит пугаться.

Иммунная система начинает борьбу с инфекциями и вирусами. Нужно только контролировать температуру. Вопреки многим страхам она не является причиной повреждения мозга или слепоты.

Испанские медики рассказали, что нужно делать при повышении температуры тела

Поэтому сбивать невысокую температуру не стоит. Единственное, на фоне высокой температуры могут возникнуть боли в мышцах и суставах. Снять этот болевой симптом можно препаратом на основе парацетамола.

Доктора не советуют нырять в ванну с холодной водой или растирать тело раствором уксуса. Они настаивают на том, что поможет обыкновенное теплое питье. И самый главный совет — вовремя обратиться к профильному специалисту за помощью.

Никогда не стоит заниматься самолечением или пробовать на себе методы народной медицины. Только врачи могут оценить ваше состояние и назначить эффективное лечение.

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