Попавшие под обстрел в Донбассе журналисты «Звезды» смогли покинуть Коминтерново

Донецк, 7 июля. Попавшая под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе съемочная группа «Звезды» смогла покинуть населенный пункт, сообщила корреспондент телеканала Екатерина Габель.

На сайте «Звезды» появилось видео, в котором корреспондент рассказала подробности случившегося.

По словам Габель, обстрел со стороны украинских силовиков начался, когда журналисты записывали репортаж. Корреспондент отметила, что съемочная группа не могла покинуть населенный пункт, поскольку улица «простреливается из крупнокалиберных пулеметов, а выезд из поселка тоже пристрелен минами». Отмечается, что никто из съемочной группы не пострадал.

Телеканал «Звезда» добавил, что журналисты все же смогли уехать из села Коминтерново, когда «военные разрешили».

Ранее «Звезда» сообщила, что в воскресенье журналисты телеканала попали под обстрел в поселке Коминтерново​​​, напомнил Deita.ru.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут по сей день.