Пользователи Сети обсуждают видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Закарпатье. Зеленский озадачил пользователей Сети странным поведением на совещании.

Американский актер, танцор Камерон Бойс (Cameron Boyce) скончался в возрасте 20 лет. СМИ сообщили о внезапной смерти звезды фильма «Одноклассники».

Ольга Скабеева прокомментировала видео, на котором шестой президент Украины Владимир Зеленский ведет себя странным образом. Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского.

По данным МВД, 11 человек пострадали и четверо погибли из-за нетрезвого водителя бензовоза в Свердловской области. Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза был пьян.

Правоохранительные органы города начали операцию под кодовым названием «Гром». Неизвестный захватил заложницу в Одессе.

Лидирующее место в рейтинге занимает отечественный внедорожник Lada 4x4. Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов на рынке России.

Поклонников королевской семьи удивило, какой напряженной она предстала на памятной фотографии. Британцев возмутило поведение Кейт Миддлтон на крестинах сына Меган Маркл.

Журналист полагает, что президент не справляется с возложенной на него ответственностью. Соловьев назвал причину странного поведения Зеленского на совещании.

Резолюция комитета ПА ОБСЕ, призывающая Россию к «деоккупации» Крыма, похожа на фейк, заявил Юрий Гемпель. В Крыму назвали глупым документом резолюцию ОБСЕ о «деоккупации» полуострова.

Глава Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал «странное» поведение президента Украины. Нарколог рассказал, почему Зеленский «странно» себя вел на совещании.