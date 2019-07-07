Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

ЦСКА интересуется нападающим «Андерлехта» Даудой

46
0 Оставить комментарий

ЦСКА интересуется нападающим «Андерлехта» Даудой

Москва, 7 июля. ЦСКА интересуется нападающим «Андерлехта» Мохаммедом Даудой, сообщил источник Федерального агентства новостей. Он отметил, что футболист может перейти в российский клуб на правах аренды, а в соглашение будет включена опция последующего выкупа.

По словам собеседника ФАН, стоимость игрока может составить около одного миллиона евро. 

Ранее руководство ЦСКА заявило, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться новички. Известно, что клуб ищет усиление в линию атаки.

Дауда выступал за различные команды «Андерлехта» с января 2017 года. Прошлый сезон ганский нападающий провел в аренде в «Витессе», который тренирует бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. На счету Дауды 16 матчей, три гола и одна результативная передача. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров