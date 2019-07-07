ЦСКА интересуется нападающим «Андерлехта» Даудой

Москва, 7 июля. ЦСКА интересуется нападающим «Андерлехта» Мохаммедом Даудой, сообщил источник Федерального агентства новостей. Он отметил, что футболист может перейти в российский клуб на правах аренды, а в соглашение будет включена опция последующего выкупа.

По словам собеседника ФАН, стоимость игрока может составить около одного миллиона евро.

Ранее руководство ЦСКА заявило, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться новички. Известно, что клуб ищет усиление в линию атаки.

Дауда выступал за различные команды «Андерлехта» с января 2017 года. Прошлый сезон ганский нападающий провел в аренде в «Витессе», который тренирует бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. На счету Дауды 16 матчей, три гола и одна результативная передача.