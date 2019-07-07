Лолита показала видео из Дебальцево

Донецк, 7 июля. Известная певица Лолита Милявская рассказала в Instagram об обстрелах в Донбассе и показала, как живет сейчас Дебальцево, где пять лет назад шли ожесточенные бои.

Милявская по пути в Луганск остановилась в Дебальцево, где сняла небольшой ролик. В видео она показала одно из полуразрушенных зданий и крест, установленный в память о погибших.

«Вот такая могила. Воинам народного ополчения, погибшим при обстреле Дебальцево 26 июля 2014 года. Говорят, что здесь шли нешуточные бои за железнодорожное полотно, — сказала 55-летняя артистка, показывая установленный рядом с полуразрушенным зданием крест. — Сейчас все тихо, мирно, все в зелени. Мы проезжали и видели, что дома по-прежнему кое-как залатаны или выбиты окна».

Знаменитость добавила, что около четырех часов утра стреляли по Первомайску, который расположен в 60 километров от Дебальцево. По ее мнению, «только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Она также задалась вопросом, когда в Донбассе будет мир.

Артистка, приехав в Луганск, сказала, что люди «живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах» она не видела с прошлого века.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются до сих пор.