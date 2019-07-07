Эксперт объяснил, зачем ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

Аналитик Богдан Безпалько предположил, что, голосуя против «Северного потока — 2», ПА ОБСЕ выполняет волю США.

Ранее стало известно, что комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Она расценивает указанные проекты как «потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств».

Необходимо отметить, что поправки в документ были внесены американскими парламентариями, хотя авторство проекта резолюции числится за депутатом из Литвы Рутой Милюте. Сам документ призывает участников ОБСЕ отказываться от использования ресурсов в качестве инструмента подчинения.

«Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком — 2» и «Турецким потоком». Я призываю всех коллег поддержать данную поправку», — сообщил конгрессмен из США Ли Зелдин.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, сами по себе резолюции ничего не решают, но они являются частью определенной антироссийской кампании, которая направлена на ограничение России в мировом политико-экономическом пространстве.

«Они в том числе направлены на срыв тех [энергетических] проектов, которые Москва реализует как весьма важные для себя и Евросоюза. Я также хочу отметить, что видна огромная заинтересованность США в срыве российских проектов, в том, чтобы сотрудничество Европейского союза и Российской Федерации не складывалось. Это обусловлено не только геополитическими амбициями, но и чисто экономическими причинами — США хотят продавать свой сжиженный, более дорогой газ в ЕС. И для этого им очень будут мешать и «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», потому что они обеспечивают южную часть Европы, часть Восточной и даже Западной», — сказал эксперт.

Для того чтобы нивелировать попытки США, Российской Федерации необходимо укреплять связи со странами Европейского союза и завершить в срок строительство «Северного потока — 2».

Проблема в том, что существенно повлиять на строительство или режим использования российских газовых проектов могут только другие институты вроде Еврокомиссии.

«Следует готовиться к любому исходу событий, но, конечно, впадать в панику пока еще рано. Это еще хорошо демонстрирует стремление ПА призвать Россию, которая бы внесла средства в эту организацию. Но в то же время резолюция демонстрирует отсутствие смены курса по отношению к России. Я даже понимаю, что Москве необходима площадка, но стоит ли нам вступать в организации и принимать на себя бремя финансовых обязательств, если они принимают антироссийские резолюции? Это очень правильный вопрос», — заключил аналитик.

Напомним, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал, что точка невозврата по «Северному потоку — 2» уже давно пройдена. По его словам, проект будет завершен к концу этого года.