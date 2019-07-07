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Эксперт объяснил, зачем ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

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Эксперт объяснил, зачем ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

Аналитик Богдан Безпалько предположил, что, голосуя против «Северного потока — 2», ПА ОБСЕ выполняет волю США.

Ранее стало известно, что комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Она расценивает указанные проекты как «потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств».

Необходимо отметить, что поправки в документ были внесены американскими парламентариями, хотя авторство проекта резолюции числится за депутатом из Литвы Рутой Милюте. Сам документ призывает участников ОБСЕ отказываться от использования ресурсов в качестве инструмента подчинения.

«Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с «Северным потоком — 2»  и «Турецким потоком». Я призываю всех коллег поддержать данную поправку», — сообщил конгрессмен из США Ли Зелдин.

Эксперт объяснил, зачем ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, сами по себе резолюции ничего не решают, но они являются частью определенной антироссийской кампании, которая направлена на ограничение России в мировом политико-экономическом пространстве.

«Они в том числе направлены на срыв тех [энергетических] проектов, которые Москва реализует как весьма важные для себя и Евросоюза. Я также хочу отметить, что видна огромная заинтересованность США в срыве российских проектов, в том, чтобы сотрудничество Европейского союза и Российской Федерации не складывалось.

Это обусловлено не только геополитическими амбициями, но  и чисто экономическими причинами — США хотят продавать свой сжиженный, более дорогой газ в ЕС. И для этого им очень будут мешать и «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», потому что они обеспечивают южную часть Европы, часть Восточной и даже Западной», — сказал эксперт.

Для того чтобы нивелировать попытки США, Российской Федерации необходимо укреплять связи со странами Европейского союза и завершить в срок строительство «Северного потока — 2».

Проблема в том, что существенно повлиять на строительство или режим использования российских газовых проектов могут только другие институты вроде Еврокомиссии.

Эксперт объяснил, зачем ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

«Следует готовиться к любому исходу событий, но, конечно, впадать в панику пока еще рано. Это еще хорошо демонстрирует стремление ПА призвать Россию, которая бы внесла средства в эту организацию. Но в то же время резолюция демонстрирует отсутствие смены курса по отношению к России.

Я даже понимаю, что Москве необходима площадка, но стоит ли нам вступать в организации и принимать  на себя бремя финансовых обязательств, если они принимают антироссийские резолюции? Это очень правильный вопрос», — заключил аналитик.

Напомним, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщал, что точка невозврата по «Северному потоку — 2» уже давно пройдена. По его словам, проект будет завершен к концу этого года.

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