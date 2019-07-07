Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Киев, 7 июля. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Дональд Туск посетили контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» в Донбассе. Они также осмотрели разрушенный пролет моста в этом районе.

Как передает РИА Новости, Зеленский и Туск подошли к разрушенному мосту у Станицы Луганской и оценили его состояние. При этом президент Украины и глава Евросовета находились со стороны подконтрольной Киеву территории. Владимир Зеленский также пообщался с людьми, которые в это время пересекали линию соприкосновения, а с некоторыми из них — сфотографировался и сделал селфи.

Ранее Зеленский заявил, что готов «идти по пунктам» всех минских соглашений ради установления мира в Донбассе. Он добавил, что его команда «готова сделать все», что прописано в договоренностях, несмотря на то, что не подписывала «Минск».

Напомним, 26 июня состоялся отвод сил в районе Станицы Луганской под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской Народных Республик. По подсчетам ООН, жертвами военной операции стали более 10 тысяч человек.