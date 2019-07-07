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Французы показали выпавший град размером с теннисный мяч

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Французы показали выпавший град размером с теннисный мяч

Париж, 7 июля. Град размером с мячик для игры в теннис выпал в регионе Овернь-Рона-Альпы, французы делятся фотографиями в соцсетях.

Непогода разбушевалась во Франции 6 июля. Пользовали из Франции показали крупный град. В Луаре сняли ролик, на котором запечатлен бассейн. Градины рассекают воду и падают на дно бассейна.

Французы показали выпавший град размером с теннисный мяч

По данным метеорологическлй службы Keraunos, во Франции зафиксировали рекордное число молний. В районе Овернь-Рона-Альпы насчитали более 73 тысяч электрических разрядов.

Как сообщили в Meteo France, в 20 районах страны объявили оранжевый уровень погодной опасности. Информации о пострадавших и нанесенном ущербе сельскому хозяйству пока нет. 

В России с начала весны неоднократно выпадал крупный град. Ранее сообщалось, что житель Петербурга снял на видео темные облака, которые разразились дождем и градом на Комендантском проспекте.

В начале мая в Петербурге и Ленинградской области выпал снег. Дачники поделились фотографиями укрытых снегом деревьев и домов.

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