Французы показали выпавший град размером с теннисный мяч

Париж, 7 июля. Град размером с мячик для игры в теннис выпал в регионе Овернь-Рона-Альпы, французы делятся фотографиями в соцсетях.

Непогода разбушевалась во Франции 6 июля. Пользовали из Франции показали крупный град. В Луаре сняли ролик, на котором запечатлен бассейн. Градины рассекают воду и падают на дно бассейна.

По данным метеорологическлй службы Keraunos, во Франции зафиксировали рекордное число молний. В районе Овернь-Рона-Альпы насчитали более 73 тысяч электрических разрядов.

Как сообщили в Meteo France, в 20 районах страны объявили оранжевый уровень погодной опасности. Информации о пострадавших и нанесенном ущербе сельскому хозяйству пока нет.

В России с начала весны неоднократно выпадал крупный град. Ранее сообщалось, что житель Петербурга снял на видео темные облака, которые разразились дождем и градом на Комендантском проспекте.

В начале мая в Петербурге и Ленинградской области выпал снег. Дачники поделились фотографиями укрытых снегом деревьев и домов.