Донбасс, 7 июля. Киев боится правды, подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ активизировались против беспилотников ОБСЕ. Артиллерия бьет по Горловке и Коминтерново в ДНР. Армия Киева размещает технику и реактивные системы в жилых районах городов.

Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Артиллерийские системы 122-мм калибра снова раскатывают населенные пункты Донецкой народной республики на Мариупольском и Горловском направлении обороны, информирует представительство дончан в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Всего офицеры Центра сообщают о 18 обстрелах республики со стороны вооруженных формирований Украины.

Помимо артиллерии, «освободители» били из тяжелых минометов, гранатометов, а также применяли противотанковые комплексы с дорогостоящими высокоточными боеприпасами — управляемыми ракетами ПТУР. Также активно задействовались пушки и пулеметы бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Под огонь Вооруженных сил Украины попали девять городов и поселков Донецкой Народной Республики. И отдельно следует отметить ранение мирной жительницы пригорода Донецка, которая получила украинскую пулю в ногу, когда находилась на пункте пропуска «Майорск» под Горловкой.

Четыре поселка в Луганской народной республике четыре раза обстреляны украинскими силовиками за истекшие сутки, сообщают луганские представители в СЦКК. Дважды армия Киева использовала тяжелые 120-мм минометы, остальные удары наносились с применением гранатометов и 82-мм минометов.

В результате прицельного огня с украинских позиций по селу Голубовское полностью разрушен один жилой дом, еще три серьезно повреждены.

Объединенные силы ведут войну против беспилотников ОБСЕ

Учитывая разрушительные последствия действий солдат Киева в последние недели для жилого сектора Донбасса и гражданской инфраструктуры, неудивительным выглядит фактор активизации войны украинских подразделений против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дело в том, что иностранцы фиксируют последствия обстрелов силовиками ВСУ жилого сектора, отражая в своих отчетах направления обстрелов и результаты преступных действий Киева. Такое положение дел все меньше устраивает Украину, которая в глазах всего «цивилизованного мира» якобы ведет войну «оборонительную» и не стреляет в мирных людей.

Отчеты ОБСЕ говорят об обратном, но главное — зачастую подтверждают данные защитников непризнанных республик, а это для официального Киева уже смерти подобно.

Только за последние двое суток, согласно данным управления Народной милиции ДНР, наблюдатели ОБСЕ отразили в своих отчетах информацию о четырех фактах препятствования пролетам своих беспилотников над позициями и в районах дислокации подразделений ВСУ и Нацгвардии.

В тылу украинской армии — городе Константиновка беспилотник миссии дальнего радиуса действия глушился системами радиоэлектронной борьбы (системы РЭБ) ВСУ. Здесь можно было бы выслушать аргументы Киева и возразить, что системы РЭБ задействовали представители донецкого армейского корпуса сопротивления, но удаленность Константиновки на десятки километров от линии фронта вглубь подконтрольной ВСУ территории исключает такую возможность.

Под Марьинкой, к западу от Донецка, военнослужащие 24-й механизированной бригады ВСУ (имени короля Даниила) и вовсе не стали заморачиваться. Вояки просто расстреляли беспилотник ОБСЕ из стрелкового оружия. По данным фактам, а также неоднократно озвучивавшимся ранее, видно, что работа иностранных наблюдателей становится серьезной проблемой для украинской стороны, чего ранее не наблюдалось.

Украинская армия размещает возле школ бронетехнику

Следующая информация, источником которой является военный спикер Луганска Иван Филипоненко, подтверждает, что командованию Операции объединенных сил действительно есть чего опасаться. В 150 м от действующей школы в подконтрольной ВСУ Попасной Луганской области «защитники» из 54-й механизированной бригады разместили четыре бронированные боевые машины, передает луганская разведка.

Рядом со школой находятся и жилые дома. И тот факт, что школьники находятся на каникулах, не освобождает киевских силовиков от ответственности за нарушение всех правил и методов ведения войны.

Аналогичная ситуация неоднократно фиксировалась разведчиками НМ ЛНР. Недавно военные сообщали о размещении реактивных систем залпового огня «Град» и другой техники ВСУ в жилых районах населенных пунктов Донбасса.