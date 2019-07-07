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Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Москва, 7 июля. Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.  

«У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит, с нашей Айшей, в больнице», — поделилась переживаниями детский омбудсмен, которая пообщалась с врачами ребенка.

По ее словам, ситуация в данный момент сложная, «и скорее всего придется принимать тяжелое решение, тех позитивных прогнозов, которые были изначально, после диагностики, уже нет». Кузнецова добавила, что нужно бороться дальше.

Напомним, семилетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу в Ингушетии, там ей провели операцию. После чего было принято решение перевезти ребенка в московскую клинику. При обследовании в столице у малышки выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело. В нанесении повреждений девочке подозревается ее родная тетя со стороны отца. 35-летнюю женщину уже задержали, сообщил телеканал «360».

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