Россияне Стояновский и Красильников впервые выиграли ЧМ по пляжному волейболу

Гамбург, 7 июля. Российские спортсмены Олег Стояновский и Вячеслав Красильников победили на чемпионате мира по пляжному волейболу, который проходил в Германии.

В финале россияне встретились с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. В первом сете соперники оказались сильнее, но Стояновский и Красильников выиграли второй сет и тай-брейк.

В истории отечественного пляжного волейбола это первая медаль высшей пробы. Ранее россияне взяли серебро в 2007 году и бронзовую медаль в 2017 году. При этом ни одна пара волейболисток не выходила в финал с момента основания турнира в 1997 году.

Олег Стояновский — 22-летний спортсмен из Обнинска, мастер спорта по пляжному волейболу. Учится в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Вячеслав Красильников — 28-летний спортсмен из Краснодарского края, выступает за клуб «Факел».