Бузова дала совет «не способным» любить мужчинам

Москва, 7 июля. Звезда проекта «Дом-2», российская артистка Ольга Бузова дала совет мужчинам, которые, по ее мнению, «не способны» любить. Она рекомендовала таким представителям сильного пола отпустить женщину и дать возможность найти того человека, который сможет подарить ей чувства.

По мнению Бузовой, мужчина своим пренебрежением и отсутствием внимания с его стороны может «убить» в женщине чувство ее достоинства, самооценку, женственность и право на счастье.

«Если вы не способны любить женщину — отпустите ее и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы», — написала Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что в любви женщина отдает гораздо больше, чем хочет получить сама.

«Все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят. Мысли вслух», — написала Бузова.

Ранее Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии вместе со своим другом, актером Тимуром Батрутдиновым. Напомним, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка ищет свою вторую половинку. С победителем проекта «Замуж за Бузову» ей не удалось построить долгосрочные отношения, несмотря на то, что перед шоу она заявляла, что это ее «последний шанс найти любовь».