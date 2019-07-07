Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Бузова дала совет «не способным» любить мужчинам

664
0 Оставить комментарий

Бузова дала совет «не способным» любить мужчинам

Москва, 7 июля. Звезда проекта «Дом-2», российская артистка Ольга Бузова дала совет мужчинам, которые, по ее мнению, «не способны» любить. Она рекомендовала таким представителям сильного пола отпустить женщину и дать возможность найти того человека, который сможет подарить ей чувства.

По мнению Бузовой, мужчина своим пренебрежением и отсутствием внимания с его стороны может «убить» в женщине чувство ее достоинства, самооценку, женственность и право на счастье. 

«Если вы не способны любить женщину — отпустите ее и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы», — написала Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что в любви женщина отдает гораздо больше, чем хочет получить сама.

«Все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят. Мысли вслух», — написала Бузова.

Бузова дала совет «не способным» любить мужчинам

Ранее Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии вместе со своим другом, актером Тимуром Батрутдиновым. Напомним, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка ищет свою вторую половинку. С победителем проекта «Замуж за Бузову» ей не удалось построить долгосрочные отношения, несмотря на то, что перед шоу она заявляла, что это ее «последний шанс найти любовь». 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров