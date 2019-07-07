Зеленский осмотрел корабли НАТО в Одессе

Киев, 7 июля. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинским министром обороны Степаном Полтораком посмотрели корабли стран — членов НАТО, говорится в сообщении военного ведомства Украины.

По данным Минобороны Украины, Зеленский и Полторак по приглашению британских и американских военных моряков, которые находятся в одесском порту в рамках международных учений Sea Breeze, посетили канадский фрегат Toronto и британский эсминец Duncan, а также корабль украинских ВМС «Гетман Сагайдачный».

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу по случаю празднования Дня ВМС Украины. Глава украинского государства, как сообщили в министерстве обороны Украины, наградил лучших военнослужащих национального военного флота государственными и ведомственными наградами и присвоил почетные наименования десантно-штурмовым катерам ВМС Украины.

Международные военно-морские учения Sea Breeze-2019 стартовали в Одессе 1 июля и завершатся 12 июля. По информации пресс-службы министерства обороны Украины, маневры пройдут на море и суше, в воздухе и под водой. В учениях примут участия 19 стран, будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава морской пехоты.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Григорий Карасин назвал опасными планы Вашингтона и Киева проводить учения в Черном море. Дипломат подчеркнул, что Москва будет относиться к этой инициативе соответствующе.