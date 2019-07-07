Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пушков напомнил Зеленскому, что дипломатия не «кролик из шляпы»

366
0 Оставить комментарий

Пушков напомнил Зеленскому, что дипломатия не «кролик из шляпы»

Москва, 7 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал подходы президента Украины Владимира Зеленского к дипломатии. 

По его мнению, Зеленский считает, что для ведения международных дел достаточно «съездить, пожать руки, пошутить и договориться о чем-либо». Пушков напомнил президенту Украины, что дипломатия не «кролик из шляпы».

«Зеленскому кажется, что дипломатия — это съездил туда, пожал руки там, пошутил тут, договорился о чем-то еще где-то, — и дело в шляпе. И из шляпы быстро вылезет кролик. Нет. Дипломатия — это набор продуманных шагов, компромиссы, комбинации. Искусство, в общем. Не кролик из шляпы», — написал Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Ранее президент Украины заявил, что президент США Дональд Трамп якобы может решить проблему со строительством газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева. Зеленский считает, что о позиции Украины по реализации данного энергопроекта «никто не спрашивает», а потому решение проблемы он видит только во встрече с главой Белого дома.

Алексей Пушков, комментируя это заявление, отметил, что Зеленский зря рассчитывает на Трампа в вопросе с «Северным потоком  — 2». Он добавил, что президенту Украины следует решать вопрос транзита газа с Москвой, а не с Вашингтоном.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров