Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 8 человек пострадали

53
0 Оставить комментарий

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 8 человек пострадали

Варшава, 7 июля. Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы на юго-западе Польши, сообщили в региональном управлении дорог.

ДТП произошло на трассе А4 между населенными пунктами Ополе и Бжегем. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и не справился с управлением.

Автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 37 украинцев, в том числе один ребенок. В результате аварии пострадали восемь человек, они самостоятельно покинули транспортное средство. Польские власти сообщают, что на трассе затруднено движение.

Ранее сообщалось, что киевский автобус, следовавший в Прагу, сгорел в Польше. В моторном отсеке произошло возгорание, автобус сгорел дотла под Краковом, пострадавших нет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров