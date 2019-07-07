Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 8 человек пострадали

Варшава, 7 июля. Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы на юго-западе Польши, сообщили в региональном управлении дорог.

ДТП произошло на трассе А4 между населенными пунктами Ополе и Бжегем. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и не справился с управлением.

Автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 37 украинцев, в том числе один ребенок. В результате аварии пострадали восемь человек, они самостоятельно покинули транспортное средство. Польские власти сообщают, что на трассе затруднено движение.

Ранее сообщалось, что киевский автобус, следовавший в Прагу, сгорел в Польше. В моторном отсеке произошло возгорание, автобус сгорел дотла под Краковом, пострадавших нет.