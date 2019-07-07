Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера

40
0 Оставить комментарий

Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катераКраснодар, 7 июля. Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Черном море в районе поселка Джубга. Об этом сообщил Туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.

Он отметил, что транспортная прокуратура поддержала ходатайство Южного следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения капитану судна. Суд удовлетворил ходатайство.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток», — цитирует слова Максима Степаненко ТАСС.

Как передает телеканал «360», после аварии капитан сбежал и был объявлен в розыск. Следователи задержали собственника прогулочного судна.

Напомним, прогулочный катер опрокинулся в Черном море вечером 5 июля. В результате ЧП погибли два человека. Позже стало известно, что судно было перегружено почти в пять раз. По информации следователей, на борту катера находились около 55 человек при допустимой вместимости 12 человек. Кроме того, судоводитель не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

Следователи считают перегруз катера основной версией ЧП. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров