Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера

Краснодар, 7 июля. Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Черном море в районе поселка Джубга. Об этом сообщил Туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.

Он отметил, что транспортная прокуратура поддержала ходатайство Южного следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения капитану судна. Суд удовлетворил ходатайство.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток», — цитирует слова Максима Степаненко ТАСС.

Как передает телеканал «360», после аварии капитан сбежал и был объявлен в розыск. Следователи задержали собственника прогулочного судна.

Напомним, прогулочный катер опрокинулся в Черном море вечером 5 июля. В результате ЧП погибли два человека. Позже стало известно, что судно было перегружено почти в пять раз. По информации следователей, на борту катера находились около 55 человек при допустимой вместимости 12 человек. Кроме того, судоводитель не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

Следователи считают перегруз катера основной версией ЧП. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.