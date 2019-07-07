Гейтс рассказал о «заклинаниях» Джобса

Вашингтон, 7 июля. Американская корпорация Apple добилась успеха во многом благодаря «заклинаниям» ее покойного основателя Стива Джобса, заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс в эфире CNN.

Джобс обладал уникальной способностью — он мог сделать любую «умирающую» компанию самой дорогой в мире, заявил Гейтс. При этом сам основатель Microsoft называет себя младшим волшебником.

«Я был как младший волшебник, потому что он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы. Но, поскольку я мелкий волшебник, на меня заклинания не действуют», — приводит слова Гейтса агентство Bloomberg.

Гейтс, компания которого на протяжении многих лет конкурировала с Apple, заявил, что не встречал в жизни людей, которые были настолько талантливы и мотивированы, как Джобс. Он вспомнил историю, когда компания NeXT, которую в конце 80-х возглавлял основатель Apple, в течение 12 месяцев не смогла продать ни одного компьютера. Несмотря на это, предприниматель пошел дальше и уже в 1997 году Apple выкупила NeXT.

Стив Джобс основал компанию Apple вместе со своим другом Стивом Возняком в 1976 году. Спустя 11 лет Джобс вынужден был покинуть корпорацию из-за разногласий с инвесторами, однако в 1997 году вернулся в фирму на позицию CEO. Бизнесмен оживил компанию и принялся готовить принципиально новые продукты. Через десять лет американская корпорация представила iPhone, который полностью перевернул индустрию и сделал Apple самой дорогой в мире публичной компанией.

Восемь лет назад 56-летний Стив Джобс умер. Долгие годы бизнесмен боролся с раком поджелудочной железы.